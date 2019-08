Eine 15-jährige Mopedfahrerin wollte am späten Dienstagabend eigentlich nur in die Landstraße an der Kreuzung Vogelweiderstraße einbiegen. Doch plötzlich wurde sie von einem bislang unbekannten Autolenker abgedrängt. Die junge Salzburgerin stürzte und musste ins Spital gebracht werden. Nun sucht die Polizei nach dem Unfalllenker.