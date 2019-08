Es ging in dem Streit offenbar darum, wer Vorrang hat. Der Busfahrer (40) regte sich schließlich so auf, dass er auf das Auto der 37-jährigen Bosnierin eintrat. Er soll auch noch versucht haben in den versperrten Pkw zu kommen und bedrohte die Frau. Die Polizei musste einschreiten. Der rabiate Lenker wird wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung angezeigt.