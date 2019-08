Rund 500 feuerten bereits gestern auf den Sidecourts die heimischen Teams an – mit Erfolg. Xandi Huber und Christoph Dressler bogen die Esten Nolvak/Tiisaar 2:0, revanchierten sich für zwei Niederlagen in dieser Saison. „Der Heimvorteil hilft total, jetzt wollen wir uns in den Hauptbewerb kämpfen.“ Mit Pedlow/ Schachter (Kan) wartet heute aber ein Kaliber. Auch Tobi Winter und Julian Hörl rangen Bergman/Harms (D) 2:0 nieder, benötigen nun gegen Brunner/Priddy (US) eine Topleistung. Gutes Omen: In Tokio vorige Woche jubelten die Österreicher. „Wir müssen Gas geben, dann ist alles drin.“