Wilde Szenen haben sich in der englischen Stadt Newcastle Upon Tyne abgespielt, nachdem sich eine Fußgängerin mit einem aggressiven Autofahrer in die Haare geraten war. Der Streit auf der Straße lief am Wochenende völlig aus dem Ruder, als die junge Frau mit einem Stöckelschuh auf das Fahrzeug ihres Kontrahenten einhämmerte und sich auch noch ein Zeuge einmischte. Die Auseinandersetzung endete schließlich dadurch, dass der Helfer brutal gerammt wurde und der Lenker die Flucht ergriff.