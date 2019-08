Vor der offiziellen Vorstellung des neuen Galaxy Note 10 am 7. August hat Samsung überraschend zwei weitere Produktneuheiten angekündigt. Wie ein kurzer Teaser-Trailer verrät, will der südkoreanische Elektronikkonzern noch am Mittwoch ein neues Galaxy Tab und am 5. August eine neue Galaxy Watch enthüllen. Bei der Smartwatch dürfte es sich bisherigen Gerüchten zufolge um den Nachfolger der Galaxy Watch Active handeln.