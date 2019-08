Umstrittener Craftbeer-Shop wirbt mit Lesben-Bonus

„Lesben Bonus! Seien Sie einmal Ehrlich (sic!) in Ihrem Leben! Sind Sie eine bekennede (sic!) Lesbe erhalten Sie bei uns 10% Rabatt! Einfach den (sic!) Verkäufer sagen was (oder wer) Sie sind und schon erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren Einkauf! Ehrlichkeit zahlt sich aus.“ So warb der aus der „Causa Craftbeer“ einschlägig bekannte Unternehmer in großen Buchstaben und mit einigen Rechtschreibfehlern auf seiner Website.