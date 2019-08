Zu den neuen Features von „Pro Evolution Soccer 2020“ zählt eine ausgebaute Managementkomponente, in der man per Dialogsystem mit seinen Spielern reden und ihnen Anweisungen geben darf. Ebenfalls neu ist der Modus „Matchday“, in dem man geplante echte Fußballspiele in „PES 2020“ „vorspielen“ darf. Eine überarbeitete Meisterliga mit neuen Zwischensequenzen, dynamischen Transfers und Trainerlegenden vom Schlage eines Diego Maradona ist ebenfalls an Bord.