Am 1. August 1959 um 8 Uhr früh starteten vier Pannenfahrer in ihren schweren Lederuniformen die legendären gelben Puch 500, um Autofahrern in Not zur Hilfe zu eilen. Damals zählte der ÖAMTC in Salzburg bereits mehr als 13.000 Mitglieder. In den Anfangszeiten Jahren patrouillierte die „Straßenwacht“ stündlich rund um die Stadt Salzburg bis zur oberösterreichischen Landesgrenze sowie bis zum Paß Lueg.