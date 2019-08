Zuletzt konnte sich Thiem in aller Ruhe vorbereiten, auch das überraschende Viertelfinal-Aus in Hamburg wird kein psychischer Beinbruch sein. „Zumal ich mich mit meinem Spiel auf der Höhe von Kitzbühel (762 Meter) wohlfühle. Ganz anders als auf Meeresniveau wie in Norddeutschland.“ Was der Finaleinzug 2014 belegt, was seine starken Leistungen beim 1000er-Turnier in Madrid (667 m/Finale 2017 und 2018, Semifinale 2019) eindrucksvoll unterstreichen.