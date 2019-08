Tragisch hat ein Ausflug für einen 74 Jahre alten Mann in Tirol geendet. Der Pensionist war am Dienstag zur Pilzsuche aufgebrochen, kehrte jedoch nicht mehr zurück. Sein Sohn erstattete daraufhin Anzeige. Einsatzkräfte entdeckten schließlich am frühen Abend die Leiche des Vermissten. Er war offenbar in die Tiefe gestürzt.