Vor seinem 14. Geburtstag sollen insgesamt 16 Verfahren gegen das Bandenmitglied eingestellt worden sein – er war damals noch strafunmündig. Doch der junge Kriminelle war auch nach seinem Geburtstag aktiv – am Freitag muss er sich jetzt erstmals am Landesgericht Linz verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er Mitte Jänner, mit weiteren Bandenmitgliedern, einer Elfjährigen, die auf einem Linzer Spielplatz auf einer Schaukel saß, Handy und Geld stehlen wollte. Die blutjungen Räuber hielten das Mädchen laut Anklage fest, schlugen ihr in den Bauch und traten mit den Füßen auf sie ein.