Vier Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern in Angriffslaune präsentiert. Die Münchner deklassierten am Dienstag im Audi-Cup Fenerbahce Istanbul mit 6:1 (5:0). Die Tore gegen überforderte Türken Renato Sanches (22. Minute), Leon Goretzka (28.), Müller per Triplepack (31., 44./Foulelfmeter, 58.) und Kingsley Coman (40.).