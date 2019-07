Die „Schredder-Affäre“, die ihren Ausgang in der Vernichtung von fünf Festplatten durch einen ÖVP-Mitarbeiter nahm, zieht immer weitere Kreise und könnte sich zu einem der Hauptthemen des aktuell laufenden Wahlkampfes auswachsen. Dass das dem ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht ganz so recht ist, daran lässt er am Dienstagabend in der „ZiB 2“ keinen Zweifel. Er sieht hier den Versuch „einen Skandal zu konstruieren“ und meint weiter: „Es wurde ja teilweise so dargestellt, als wäre das Ibiza-Video auf diesen Festplatten gewesen.“