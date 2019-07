Der Vizemeister aus Oberösterreich wird als Außenseiter in dieses Duell gehen. Allerdings hat der frühere Schweizer Serienmeister (von 2010 bis 2017) an Stärke eingebüßt und war in den vergangenen zwei Jahren hinter den Young Boys aus Bern die zweite Kraft im Land. In die Super League startete die Koller Truppe zuletzt mit einem 4:1 in Sion. Mit der Truppe, die Österreichs Meister Salzburg im Frühjahr 2014 ausgeschaltet hat, hat die derzeitige Mannschaft nicht mehr viel gemein.