In Moskau ist eine russische Bloggerin, die über Schönheit und Reisen schrieb, Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Die Leiche der 24-jährigen Ekaterina Karaglanova sei nackt in einem schwarzen Koffer in ihrer Wohnung gefunden worden, schrieb die Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ am Dienstag. Der Frau sei die Kehle durchgeschnitten worden.