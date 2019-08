Stadt der Zukunft soll 500 Mrd. Dollar kosten

„Neom“, so der Name des Projekts, befindet sich in der Konzeptphase und soll an der saudischen Küste auf fast 30.000 Quadratkilometern aus der Erde wachsen. Für das Projekt will man 500 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, berichtet das „Wall Street Journal“.