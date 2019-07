Zwei Tagesetappen im Süden

Heuer gibt es zwei Tagesetappen: Am Freitag geht es ab 10 Uhr von Leibnitz nach St. Peter am Ottersbach (es fährt auch ein Bummelzug), am Samstag wird um Klöch gewandert. Das umfangreiche Programm umfasst Musik, Kulinarik und Vorträge.