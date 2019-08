Erste Sperre wurde zuerstört

In ihrer Angst verständigte die Weststeirerin die örtliche Feuerwehr, die mit 25 Mann ausrückte. Um 18.47 Uhr wurde Alarm ausgelöst, „danach“, so Einsatzleiter Christian Kraxner, „haben wir begonnen, Sperren zu errichten“. Der Einsatz stand erst am Anfang, als der Mist - insgesamt waren es 150 bis 200 Kubikmeter - erneut in Bewegung geriet, eine Sperre zerstörte und mitsamt den Bäumen ans Haus drückte.