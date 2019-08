Todeskampf blieb unbemerkt

Der Medikamenten-Cocktail an sich wäre nicht tödlich gewesen, sie erbrach ihn. Doch das Mädchen erstickte am Erbrochenen. Solch ein Todeskampf kann dauern. Unklar ist, warum niemand in der WG etwas davon bemerkt hatte, zumal Serena eigentlich nicht in ihrem Zimmer schlafen sollte, sondern in einem Kurs hätte sitzen müssen.