Der mysteriöse Mord an der Filialleiterin einer Supermarktkette in Amstetten in Niederösterreich ist geklärt. Nach akribischen Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger überführt und festgenommen werden. DNA-Spuren am Tatort führten die Kriminalisten schließlich zum mutmaßlichen Mörder, der bereits ein Geständnis ablegte.