Logenplätze für Superreiche

Dass sich ähnlich wie in Kitzbühel immer mehr Superreiche die schönsten Logenplätze auf den Hügeln der Weinstraße unter den Nagel reißen könnten, ist die Sorge vieler Bewohner. „Wir fürchten um die Beeinträchtigung der eigenen Grundstücke, vor allem aber um das Landschaftsbild“, erläutert Anrainer Peter Skoff. Zudem wären andere, ähnlich große Projekte, die in der Vergangenheit umgesetzt wurden, ohnehin nicht erfolgreich gewesen: „Oft bleibt nur der Verkauf an den nächsten Investor“, so die Kritiker.