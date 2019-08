In Traun entstehen ab Herbst zwei Häuser mit je drei Wohneinheiten und ein mehrgeschoßiges Gebäude. In Pucking sind fünf Einfamilienhäuser geplant. In Perg stehen unter anderem 13 Einfamilienhäuser in der Auslage. Kaum zu stoppen sind Christian Wimberger und sein Bereichsleiter Marcus Engleder, wenn sie über die anstehenden Projekte von Wimberger Immobilien sprechen. „Die Entwicklung stimmt“, sagt Wimberger, der im Jahr 2017 die Firma gründete, die von Linz aus als Projektentwickler und Bauträger fungiert.