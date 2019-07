Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurden die Spezialbeamten des Einsatzkommandos Cobra am Dienstagvormittag in den Klagenfurter Schlachthof gerufen: Ein 900 Kilo schwerer Stier war dort beim Entladen entkommen und hatte am Schlachthofgelände gewütet. Das Tier musste erschossen werden.