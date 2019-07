Eine 32-Jährige, die im November vergangenen Jahres im Krankenhaus in Zams beim Baden ihr 14 Tage altes Baby getötet hat, wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Frau wurde von einem Geschworenengericht am Dienstag in Innsbruck wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Laut einem Gutachten leidet sie an einer schizophrenen Erkrankung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.