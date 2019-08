Hitzewelle und viele Unwetter im Juli

Tatsächlich war der Juli von tropischen Temperaturen und gegen Ende des Monats von vielen Unwettern geprägt. Am 24. Juli wurden in Innsbruck 36,7 Grad Celsius gemessen – die Hitze entlud sich in heftigen Gewittern, „dabei kam es lokal zu enormen Regenmengen“, wie die Ubimet bilanziert. Durch den Starkregen kam es, wie berichtet, vor allem im Unterland zu zahlreichen Überschwemmungen.