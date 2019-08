An warmen Tagen wird die Zeit im Büro für Körper und Psyche zur Belastung. Nehmen Sie vor allem bei hohen Temperaturen in regelmäßigen Abständen Flüssigkeit zu sich - etwa zwei Liter pro Tag wären ratsam. Starten Sie dazu bereits am Morgen mit einem großen Glas Wasser, um den Kreislauf anzuregen. Wer am Arbeitsplatz stets ein Getränk in Sichtweite oder griffbereit hat, dem fällt es leichter, den Durst erst gar nicht aufkommen zu lassen.