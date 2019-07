Bei der „Neuen Mitte Lehen“ wird in dieser Woche der Bereich zwischen Stadtbibliothek und Interspar zu einer verordneten Begegnungszone. Damit gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern für den Individualverkehr. Die Fußgänger dürfen die Fahrbahn an allen Stellen innerhalb der Zone überqueren, ohne dass sie dabei von Fahrzeug behindert oder gar gefährdet werden.

„Mir ist wichtig, dass der Stadtteil Lehen für die Bewohner an Lebensqualität gewinnt“, erläutert Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) die Umgestaltung. „Neben dem Stadtteilpark, dessen Gestaltung wir gemeinsam mit den Lehenern entworfen haben, erfährt Lehen mit der Begegnungszone eine weitere Aufwertung des Stadtteils. Mehr Grün für Lehen ist mir dabei ganz wichtig. Noch heuer wird auch diese Fläche vom Gartenamt begrünt werden“, sagt Unterkofler.