„Ich habe in meinem Leben so gut wie nie meine Entscheidungen bereut, und diese am allerwenigsten“, so Rendi-Wagner auf die Frage, ob sie jemals bereut habe, den Parteivorsitz der Sozialdemokraten angenommen zu haben. Sie habe „gewusst, worauf ich mich einlasse“ und „trage nun die Verantwortung“. 130 Jahre hat es gedauert, bis erstmals eine Frau an der Spitze der SPÖ gestanden ist. Für die Ärztin und ehemalige Gesundheitsministerin, die hier im Gemeindebau in Favoriten bei ihrer Mutter aufgewachsen ist, war das ein „zeitlich notwendiges Signal seitens der Sozialdemokratie“.