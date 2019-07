Heute Früh fuhr ein 33-jähriger Einheimischer mit einem Firmenfahrzeug auf der Mittersiller Straße (B168) von Mittersill kommend in Richtung Niedernsill. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinbus, gelenkt von einem 31-jährigen Einheimischen. Im Bus befanden sich noch ein 15-Jähriger, ein 17-Jähriger, drei 35-Jährige und ein 59-Jähriger - alle Einheimische. Bei der Kollision wurden die Lenker und alle weiteren Insassen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.