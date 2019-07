Zwei Wochen wird die Reise von Großbritannien nach New York ungefähr dauern, sie soll Mitte August stattfinden. Wann genau Kurs auf die USA gesetzt wird, könne man noch nicht so genau sagen - das hänge vom Wetter ab, hieß es. Gretas Vater und ein Filmemacher werden ebenfalls mit an Bord sein. Ein Highlight von Gretas Reise wird der UNO-Klimagipfel in New York darstellen.