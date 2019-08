Schwindler geben sich als einsame Soldaten aus

Am Anfang jedes Liebesschwindels steht dabei eine falsche Identität. Die Schwindler legen sie sich zu, indem sie - offenbar eine erfolgversprechende Maskierung - auf Facebook und Instagram nach US-Soldaten suchen, ihre Bilder herunterladen und dann damit Fake-Profile anlegen. Damit sehen sie sich wiederum auf Facebook nach Opfern um, vorzugsweise in Gruppen mit vielen Single-Frauen. Zu Hunderten werden potenzielle Opfer angeschrieben, in aller Regel beißt eine Handvoll an. Sie werden in Privat-Chats auf Facebook oder WhatsApp gelockt und dort bearbeitet.