Liebeskummer kann zu Krebs führen

Das Broken-Heart-Syndrom wird durch emotionalen Stress, wie Liebeskummer, ausgelöst und führt zu einer Pumpfunktionsstörung des Herzmuskels. Betroffene leiden unter Atemnot und spüren Schmerzen in der Brust. Für die aktuelle Studie werteten die Forscher Daten von 1604 am Syndrom erkrankten Menschen aus. Die Ergebnisse: 267 Patienten waren an Krebs erkrankt. Die häufigsten Arten waren Brustkrebs, Tumore im Magen-Darm-Trakt, den inneren Geschlechtsorganen sowie an der Haut. Das Durchschnittsalter liegt bei 69,5 Jahren. 87,6 Prozent der Patienten sind weiblich. Das liegt auch daran, dass vor allem Frauen in der Meno-Pause vom Broken-Heart-Syndrom betroffen sind. Die Lebenserwartung nach Diagnose des Krebs liegt bei unter fünf Jahren.