Ein Zwölfjähriger hat in Bremen einer jungen Frau eine Waffe an den Kopf gehalten, danach verschwand er mit ihr gemeinsam in einem Wohnhaus. Zeugen, die diese Szene am späten Montagabend im Stadtteil Burglesum beobachteten, riefen die Polizei. Da eine Geiselnahme vermutet wurde, rückten Spezialkräfte an. Doch dann kam alles ganz anders …