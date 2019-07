Ein gemütlicher Juni-Abend mit Freunden in der Pizzeria hätte es für einen jungen Burgenländer werden sollen. Doch dann läutet plötzlich das Handy. Der Kasernenkommandant von Güssing sei am Apparat. Der junge Mann müsse sofort wieder einrücken, so der Befehl in merklich alkoholisiertem Zustand. „Ich bin beim Bundesheer wegen eines gebrochenen Beins vorzeitig entlassen worden“, erzählte der Zeuge vor Gericht. „Der Anrufer hat genau gewusst, wann ich eingerückt und wo ich im Assistenzeinsatz war.“