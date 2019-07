Bei Grabungsarbeiten für die neue Streckenführung der Bim-Linie 3 in der Alten Poststraße in Graz wurden heute Vormittag zwei Hochspannungskabel beschädigt. Das Resultat: Gut 6000 Haushalte in Wetzelsdorf und Eggenberg waren ab 10.03 Uhr ohne Strom. Gut 40 Minuten später, um 10.40 Uhr konnte die Energie Graz die Versorgung aber wieder sicher stellen.