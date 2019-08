Sie touren rund um den Globus, um Länder in Sachen Sicherheit auf Herz und Nieren zu prüfen - und ihre Tausenden Fans zu warnen: das Bloggerpaar Asher und Lyric Fergusson. Ihre jüngste Studie: Die gefährlichsten Destinationen für allein reisende Frauen. Berücksichtigt bei der Kategorisierung der ausgewählten Staaten haben die Blogger acht Faktoren. Dazu gehören Sexual- oder Gewaltverbrechen (bzw. Morden an Frauen), Diskriminierung, Geschlechterungleichheit oder Gewalt in der Partnerschaft.