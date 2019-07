Massiver Stau im Frühverkehr: Gegen 7.00 Uhr kam es heute in der Stadt Salzburg zu einem Rohrbruch der Hauptwasserleitung auf der Höhe der Karolinenbrücke. Vom Unfallkrankenhaus kommend ist die Nonntaler Brücke gesperrt. Die Salzburg AG arbeitet derzeit an der Reparatur – das wird voraussichtlich noch bis in den späten Nachmittag dauern.