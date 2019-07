Ein Urlaub verleitet bekanntlich dazu, sich unnötige Erinnerungsstücke mitzunehmen, die dann später als Staubfänger in Regalen landen. Doch was ein Flugreisender am Montag als „Souvenir“ auf einen Flug einchecken wollte, ist etwas ungewöhnlicher als ein Flaschenöffner oder eine Vase: Sicherheitsbeamte entdeckten einen Raketenwerfer im Gepäck des Mannes. Die Waffe wurde am internationalen Flughafen Baltimore/Washington konfisziert.