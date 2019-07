Klingt nach viel Heimatverbundenheit. Umso schmerzhafter muss es sein, wenn man immer wieder gefragt wird, was denn da los sei in Österreich. Was rund um die Ibiza-Affäre und all die politischen Turbulenzen sicher sehr oft der Fall war, oder?

Ich wurde tatsächlich oft gefragt. Aber ich kenn mich in der Politik echt nicht aus. Was soll ich dazu also groß sagen. Nur eines noch mal: In unserem Land gibt es so viele schöne Dinge, da ist es leichter zu verkraften, wenn ein paar weniger gute geschehen.