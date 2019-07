Der Höhenflug von Red Bull könnte weitergehen - schon in den letzten Jahren hat das Team gezeigt, dass man sich während der Saison stets steigern konnte. Womit die von Sportchef Helmut Marko prognostizierten fünf Siege durchaus realistisch erscheinen. Am kommenden Sonntag steigt das Rennen in Budapest, wo sich Red Bull traditionell stark präsentiert. „Und in Spa oder Monza bringt Honda ein weiteres Motor-Update“, so Marko, der mit aller Konsequenz sein Ziel verfolgt, Verstappen mit Red Bull zum jüngsten Weltmeister zu machen. Ob das vielleicht schon heuer klappt? Im Moment liegt er 63 Zähler hinter Lewis Hamilton, der in Hockenheim ein Desaster erlebte