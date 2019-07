Red Bull Racing hat den eigenen Rekord für den schnellsten Boxenstopp in der Formel 1 verbessert. Laut offizieller Zeitnahme benötigte der österreichisch-britische Rennstall am Sonntagnachmittag im Deutschland-Grand-Prix auf dem Hockenheimring in der 46. Runde nur 1,88 Sekunden, um die vier Reifen am Boliden des späteren Siegers Max Verstappen aus den Niederlanden zu wechseln.