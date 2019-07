Bei einem Flugzeugabsturz in Pakistan sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mehr als zehn weitere Menschen verletzt, als das kleine Flugzeug am Dienstag in der Stadt Rawalpindi abstürzte. Die Maschine zerschellte demnach in einem Wohngebiet von Rawalpindi nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.