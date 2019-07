Die Frau soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Laut einem psychiatrischen Gutachten war sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen einen Unterbringungsantrag gegen die Frau eingebracht. Im November vergangenen Jahres war die Frau mit ihrem 14 Tage alten Baby wegen einer leichten Form der Gelbsucht im Bezirkskrankenhaus Zams. Nachdem die Frau ihren Sohn alleine im Zimmer gebadet haben soll, kam der Vater des Kindes dazu und bemerkte, dass das Baby blau angelaufen war. Der Bub verstarb wenig später in der Innsbrucker Klinik. Eine Obduktion hat laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass das Baby ertrunken bzw. erstickt ist. Mehrere Minuten soll die Sauerstoffzufuhr ausgeblieben sein, weshalb die Anklagebehörde davon ausgeht, dass das nicht versehentlich passiert ist. Bis zur Verhandlung befand sich die Frau bereits in einer psychiatrischen Anstalt.