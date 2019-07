Forderungen nach mehr Sicherheit an Bahnhöfen

Zahlreiche deutsche Politiker fordern bereits mehr Sicherheit an den Bahnhöfen. Die Forderungen reichen von verstärkter Aufsicht - auch durch Bundespolizisten - bis hin zu Drehkreuzen, die nur von Personen mit einem gültigen Fahrschein passiert werden können. In einer Stellungnahme der Deutschen Bahn gegenüber bild.de hieß es aber, dass solche Systeme Hunderte Millionen Euro kosten und auch zu langen Schlangen an den Bahnhöfen sorgen würde. Realistisch erscheine so eine Lösung also nicht.