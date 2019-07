Was an dem Abend weiter passierte, ist nicht bekannt - was man aber sehr wohl weiß, ist, dass Hinteregger am nächsten Tag beim letzten Training seiner Augsburger in Bad Häring nicht dabei war. Auch das gemeinsame Abschiedsbild mit dem Personal der Unterkunft der Augsburger kam ohne ihn zustande. Gegenüber der „Bild“-Zeitung meinte FCA-Manager Stefan Reuter: „Wir haben Kenntnis über dieses Video. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns erst abschließend äußern können, wenn wir mit der Mannschaft und Martin gesprochen haben.“