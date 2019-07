Das kann man von Novak, der schon mehrmals knapp an den Top 100 angeklopft hat, nicht behaupten. Er selbst sieht das auch so. „Seit der Woche vor Paris habe ich nur eine schlechte Woche gespielt und das war die Paris-Quali, seitdem habe ich immer konstant gute Leistungen gebracht. Spielerisch bin ich sehr zufrieden in den letzten Wochen.“ Seine nächste Aufgabe wird freilich schwierig. Der Weltranglisten-47. aus Südamerika steht Novak erstmals gegenüber, doch Novak kennt Cuevas gut. „Er ist einer der besten Sandplatz-Spieler. Dominic (Thiem) hat gegen ihn richtig harte Matches gehabt. Das wird schwer.“ Sollte er die Hürde dennoch meistern, dann steht er erstmals überhaupt in einem ATP-Viertelfinale.