Nachdem am Freitag, wie berichtet, im Welser Freibad Welldorado ein 13-jähriges Mädchen nach einem Rutschenunfall beinahe ertrunken wäre, will der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß die Sensibilität für die Schwimmfähigkeiten der Kleinen erhöhen. Und zwar mit einem Sicherheitscheck an Volksschulen nach Vorarlberger Vorbild: „Das ist kein Schwimmkurs. Es geht darum, sicher im und am Wasser zu sein.“ So wird erst nach drei Theorieeinheiten beim Rollen ins Wasser ein Sturz simuliert und damit auch die Orientierungsfähigkeit trainiert.