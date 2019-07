Die Kämpfe in der Haftanstalt von Altamira (Bundesstaat Para) hatten am Montagmorgen (Ortszeit) begonnen und dauerten den ganzen Vormittag an. Laut Informationen der BBC stürmten Mitglieder einer Bande in den Trakt, wo Mitglieder einer verfeindeten Bande untergebracht sind und legten dort Feuer. Der Ausgang sei wiederum blockiert worden. 41 Häftlinge seien an den Rauchgasen erstickt, hieß es. Aufnahmen in brasilianischen Medien zeigten Rauchwolken über dem Gefängnis und zahlreiche Häftlinge auf den Dächern.