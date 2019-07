„Die ,Austrian Friends of Israel Museum’ tragen zur kulturellen Verständigung zwischen Israel und Österreich bei“, betonte Thaddaeus Ropac, der mit Museumsdirektor Ido Bruno und James Snyder von der Jerusalem Foundation zum exklusiven Get Together nach Salzburg lud. Neben einem Galadinner samt Versteigerung, bei der sich die Freunde rund um Isabelle Harnoncourt, Richard Feigen, Regine Sixt oder Bianca Jagger großzügig zeigten, stand ein Besuch im Museum der Moderne sowie im Kunstverein am Programm.