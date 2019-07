Hunderte kaputte Dächer und Autos, 6900 Hektar an Acker, Wiesen, Obst- und Weinkulturen in Mitleidenschaft gezogen: Die Unwetter am Wochenende haben in der Steiermark 2,1 Millionen Euro an Schäden angerichtet. Vor allem der viele Hagel mit teils faustgroßen Schloßen hat in Teilen der Steiermark wie etwa im Bereich Wildon eine Spur der Verwüstung gezogen.